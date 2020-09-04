В Роспотребнадзоре назвали признаки качественной сметаны

Качественный кисломолочный продукт должен храниться не больше месяца и состоять исключительно из сливок и закваски.

Кроме того, названием продукта должна быть именно «сметана». Стоит не только внимательно прочитать ценник на полке супермаркета, но и изучить саму упаковку: если она герметичная, целая, с четкой датой производства — вероятнее всего, товар качественный.

Часто производители прибегают к “хитростям”, чтобы увеличить срок годности, сделать продукт более дешевым и простым в производстве. Так, в сметану могут добавлять крахмал, заменители молочного жира, консерванты и многое другое. В таком случае, лучше отказаться от покупки “молокосодержащего продукта, произведенного по технологии сметаны”, объясняют в Роспотребнадзоре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти разработали новое меню для школьников с учетом требований Роспотребнадзора.