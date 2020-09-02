Для школьников в Ленобласти разработали специальное меню с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

В институте отраслевого питания порекомендовали всем школам Ленобласти запастись бесконтактным термометром - для определения температуры школьных обедов, которые должны быть горячими. Фото: Baltphoto

В институте отраслевого питания порекомендовали всем школам Ленобласти запастись бесконтактным термометром - для определения температуры школьных обедов, которые должны быть горячими. Фото: Baltphoto

В институте отраслевого питания в Ленинградской области разработали специальное меню для школьников, в котором учтены все рекомендации Роспотребнадзора.

В ведомстве радикально сменили метод оценки качества горячего питания в образовательных учреждениях. Теперь основным показателем качества еды является оценка самих детей, так называемый «индекс несъедаемости» подразумевает, что школьникам, в первую очередь, должно нравиться питание.

По словам главы института отраслевого питания Владимира Чернигова, специалисты постарались снизить количество сахара в меню, но добавили больше выпечки, а в нее — грецкие орехи, чтобы восполнить потребность в микронутриентах. Уменьшили долю каш, но увеличили в рационе курицу и жирную рыбу, передает телеканал ЛенТВ24.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родители петербургских школьников интересуются качеством дезинфекции.