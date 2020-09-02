Петербургские родители спрашивают о качестве дезинфекции в школах

Отсутствие УФ-ламп и санитайзеров, недостаток мыла и полотенец: Gazeta.SPb.ru рассказывает, о чем спрашивают родители петербургских школьников в первый же день нового учебного года.

Так, родители интересуются, какие средства для мытья и обработки рук, а также с каким химическим составом должны быть в школах в период, когда в мире свирепствует коронавирус. Возможно, в некоторых учебных заведениях Петербурга дети не нашли в туалетах мыло и полотенца. Взрослые надеются, что это всего лишь недоразумение в связи с некоторой суматохой в начале учебного года.

В других школах, по словам родителей, ребята недосчитались санитайзеров. Кроме того, петербуржцы, похоже, ожидали, что в классах и других помещениях время от времени будет проводиться дезинфекция ультрафиолетом, но не обнаружили в учебных заведениях соответствующего оборудования.

А еще родителей обеспокоило несоблюдение, с их точки зрения, некоторых рекомендаций Роспотребнадзора, касающихся изоляции учеников в рамках одного класса. Как известно, отдельные входы и выходы из здания, индивидуальные переменки и расписание уроков и пр. разработаны для того, чтобы дети в период постпандемии Covid-19 поменьше контактировали друг с другом. Однако некоторые школы, возможно, из-за нехватки помещений, решили иногда отправлять учеников заниматься в соседние образовательные учреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о том, как в период опасности распространения коронавирусной инфекции должна проводиться дезинфекция в школах и куда можно обратиться с жалобой или замечанием, если этого не происходит. Напомним, что в первую очередь стоит поговорить с руководством учебного заведения и только потом — с представителями РОНО или комитета по образованию. Писать в управление Роспотребнадзора по Петербургу следует в последнюю очередь, если предыдущие способы не сработали.

Напомним также, что у городского комитета по образованию работают несколько «горячих линий», куда можно обратиться по интересующим вопросам.