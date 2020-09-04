Петербуржцам старше 50 лет выделят 53 тысячи рублей на переобучение

До 90% закончивших курсы в прошлом году петербуржцев работали в сферах образования и науки, здравоохранения, социальных услуг, общественного питания, торговли, производства, культуры и досуга. Фото: Baltphoto

До 90% закончивших курсы в прошлом году петербуржцев работали в сферах образования и науки, здравоохранения, социальных услуг, общественного питания, торговли, производства, культуры и досуга. Фото: Baltphoto

Теперь жители Северной столицы предпенсионного возраста могут получить субсидию в размере 53,4 тысяч рублей в год для оплаты образовательных программ.

В четверг, 3 сентября, соответствующие изменения в порядок реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография» внесли в петербургском комитете по труду и занятости, пишет АБН. Год назад возможностью освоить новую профессию воспользовались свыше 4 тысяч жителей города, которым до пенсии оставалось меньше 5 лет. Теперь рассчитывать на образовательные возможности могут люди от 50 лет и старше, даже если они уже вышли на пенсию. При этом безработные в процессе обучения будут получать стипендию в размере 12 130 рублей.

Эксперты, однако, считают подобные программы малоэффективными. Во-первых, они слишком короткие, а во-вторых в России существует проблема найма сотрудников предпенсионного возраста и старше. Не факт, что переквалификация поможет им трудостроиться. Специалисты предлагают обратить внимание на работодателей, замотивировать их на работу с людьми от 50 лет и старше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, где может начать свой рабочий путь первокурсник.