Музыкант из Петербурга побил мировой рекорд по импровизационной игре на фортепиано

Музыкант из Петербурга побил мировой рекорд по импровизационной игре на фортепиано
Планетарий приглашал зрителем понаблюдать за необычным перформансом. Фото: https://vk.com/planetarium1

Житель Северной столицы, музыкант Руслан Ишдавлетов стал мировым рекордсменом по беспрерывной импровизации на фортепиано.

Музыкальный перформанс исполнитель провел на территории Планетария №1 в Петербурге. Изначально Руслан планировал провести за непрерывной игрой 50 часов, однако силы покинули его спустя 42 часа и 24 минуты. Тем не менее, этот результат оказался достаточным для Книги рекордов Гиннеса.

Предыдущий рекорд составил лишь 37 часов, в то время как Руслан играл практически двое суток. Как пишет 78.ru, музыкант не расстроился, что остановился спустя 42,5 часа вместо запланированных 50, так как все равно считает достигнутый результат «серьёзным» и намерен вскоре побить собственный рекорд, проведя за пианино заветные 3 000 минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня на площади Искусств проходит фестиваль «День русской музыки».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
импровизация мировой рекорд музыка санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Концерн Volkswagen заявил, что готов догнать и обогнать Tesla
Музыкант из Петербурга побил мировой рекорд по импровизационной игре на ...
«Коронавирус вообще не страшная болезнь»: Малышева рассказала о ...
Российское правительство завершило работу над планом по восстановлению экономики
Netflix анонсировал премьеру мюзикла о принцессе Диане
В Петербурге проходит фестиваль «День русской музыки», ...
В Петербурге наблюдается рост цен на рынке вторичной недвижимости
Способность людей переваривать молоко оказалась генетической мутацией