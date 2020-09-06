Музыкант из Петербурга побил мировой рекорд по импровизационной игре на фортепиано

Житель Северной столицы, музыкант Руслан Ишдавлетов стал мировым рекордсменом по беспрерывной импровизации на фортепиано.

Музыкальный перформанс исполнитель провел на территории Планетария №1 в Петербурге. Изначально Руслан планировал провести за непрерывной игрой 50 часов, однако силы покинули его спустя 42 часа и 24 минуты. Тем не менее, этот результат оказался достаточным для Книги рекордов Гиннеса.

Предыдущий рекорд составил лишь 37 часов, в то время как Руслан играл практически двое суток. Как пишет 78.ru, музыкант не расстроился, что остановился спустя 42,5 часа вместо запланированных 50, так как все равно считает достигнутый результат «серьёзным» и намерен вскоре побить собственный рекорд, проведя за пианино заветные 3 000 минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня на площади Искусств проходит фестиваль «День русской музыки».