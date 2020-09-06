Главный тренер «Зенита» Семак посадил дерево на улице Марата

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поучаствовал в «зеленом субботнике», прошедшем в субботу, 5 сентября, во дворе дома №25 по улице Марата.

Фото и видеоотчетом с места событий спортсмен и тренер сине-бело-голубых поделился в своем официальном Instagram. Семак рассказал, что очень рад видеть множество неравнодушных петербуржцев, которые также пришли, чтобы высадить деревья. Отметим, что организатором «зеленого субботника» стал питомник растений «Алексеевская дубрава».

Также стоит напомнить, что Сергей успевает и поддерживать достойную форму своих подопечных футболистов: «Зенит» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) второе место, уступая одно очко лишь столичному «Спартаку».

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