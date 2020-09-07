В Совфеде предложили ввести новую выплату для безработных

По мнению Андрея Кутепова, финансовые резервы РФ позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате. Фото: pixabay

По мнению Андрея Кутепова, финансовые резервы РФ позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате. Фото: pixabay

В России безработные граждане могут получать «базовый доход». С соответствующей инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Такое предложение будет направлено помощнику президента Максиму Орешкину. Под безусловным базовым доходом подразумевается соцпособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства.

Как сообщил ТАСС, Кутепов отметил, что выплаты предназначаются безработным, а аткже гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.

Профинансировать программу сенатор предложил за счет средств Фонда национального благосостояния.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России насчитывается 3,6 млн безработных. Количество людей, оставшихся без работы, выросло в период пандемии коронавируса.