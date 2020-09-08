Чемпион мира по футболу Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус

Французский футболист Килиан Мбаппе подхватил коронавирус и пропустит несколько матчей своей команды «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола страны. Положительный тест игрок сдал накануне матча французской национальной команды в рамках Лиги наций УЕФА против Хорватии, запланированного на вторник, 8 сентября.

О его состоянии здоровья данных нет. При этом в «ПСЖ» уже были случаи коронавируса.

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