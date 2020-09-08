На Энгельса водитель Hyundai сбил пешехода, переходившего дорогу на «зеленый»

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 7 сентября, около 20:20 у дома №160 по проспекту Энельса. По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя авто марки Hyundai Santa Fe, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мужчину.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, 56-летний пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте иномарка среди ночи влетела в светофор. По словам очевидцев, водитель «играл в гонки» с мотоциклом. Машина получила значительные повреждения.