На Энгельса водитель Hyundai сбил пешехода, переходившего дорогу на «зеленый»

На Энгельса водитель Hyundai сбил пешехода, переходившего дорогу на &#171;зеленый&#187;
Пешеход переходил дорогу по зебре. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 7 сентября, около 20:20 у дома №160 по проспекту Энельса. По предварительным данным, 41-летний водитель, управляя авто марки Hyundai Santa Fe, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мужчину.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, 56-летний пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте иномарка среди ночи влетела в светофор. По словам очевидцев, водитель «играл в гонки» с мотоциклом. Машина получила значительные повреждения.

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