Перекресток Ивановской и Седова ранним утром не поделили две легковушки

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. Очевидцы показали момент столкновения машин.

Авария случилась сегодня утром, 8 сентября, на пересечении улиц Седова и Ивановской. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что один из автомобилистов поехал на запрещающий сигнал светофора, за что получил удар в боковую сторону машины.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса водитель Hyundai сбил пешехода, переходившего дорогу на «зеленый».