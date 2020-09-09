В Петербурге поймали подозреваемых в краже медоборудования из кареты скорой помощи

Полиция Адмиралтейского района смогла раскрыть дело о краже медицинской техники из салона машины неотложной помощи, произошедшей 15 июня.

Инцидент случился у одной из поликлиник на Рижском проспекте. Ночью злоумышленники увидели, что в автомобиле скорой-помощи никого нет, а одна из ее дверей приоткрыта. Этот факт сподвиг двух приятелей на кражу. Из автомобиля они вытащили аппараты для ингаляционного наркоза и проверки ИВЛ, электрокардиограф и кислородный редуктор ингалятор. Своими деяниями преступники нанесли ущерб в размере 230 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Начались розыскные работы.

Накануне правоохранителям удалось задержать двух 32-летних мужчин по подозрению в совершении преступления. Отметим, что один из них уже имеет судимость за аналогичное деяние. Однако установлено, что в краже признался его товарищ.

Украденное подозреваемые поделили пополам и хранили дома. Оборудование уже изъято.

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