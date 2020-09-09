Больница имени Семашко в Пушкине возвращается к работе с Covid-19

В Северной столице городская больница имени Семашко в Пушкине возобновит прием пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.

В ближайшие дни в стационаре перепрофилируют 132 койки. Это связано с увеличением количества госпитализируемых пациентов с Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города, на сегодняшний день в городе под прием пациентов, подхвативших новый вирус, работают 3516 коек в девяти взрослых и одном детском стационаре.

Во время пика пандемии в Петербурге с коронавирусными больными работали 24 стационара. Летом это количество сократилось до десяти.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинскую больницу закрыли из-за COVID-19. Соответствующее принял Роспотребнадзор. Специалисты опасаются повышения риска заражения при госпитализации.