В Ленобласти начинаются выборы губернатора

В Ленинградской области местные жители с пятницы, 11 сентября, в течение трех дней будут выбирать губернатора.

Длительное голосование позволит жителям региона сделать свой выбор в удобное для них время. Также, данная инициатива позволит избежать нежелательного, в период эпидемии коронавирусной инфекции, столпотворения людей на участках. На голосование избиратели будут допускаться в защитных масках и перчатках.

Напомним, единый день голосования пройдет 13 сентября. Агитация будет продолжаться до окончания сегодняшнего дня. В субботу, 12 сентября, состоится «день тишины».

За пост главы 47 региона в 2020 году поборются 4 кандидата — действующий губернатор Александр Дрозденко, представляющий партию «Единая Россия», президент объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов, глава фракции ЛДПР в областном Законодательном Собрании Андрей Лебедев и руководитель фракции «Справедливая Россия» в парламенте Ленинградской области Александр Перминов.

Всего заявки на участие выборах подали семь человек. Двоим потенциальным кандидатам в регистрации было отказано, еще один возможный участник выборов снялся с них самостоятельно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург в марте могут ждать выборы в ЗакС.