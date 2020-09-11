Грибников предостерегли от геморрагической лихорадки

Во время сбора грибов следует быть внимательными. Фото: Pixabay

Во время сбора грибов следует быть внимательными. Фото: Pixabay

Такая болезнь как хантавирус знакома не многим, однако в прошлом году из-за нее скончалось 70 жителей Петербурга.

В группе риска по заражению геморрагической лихорадкой находятся любители лесных прогулок. А точнее, грибники и собиратели ягод. За первую половину 2020 года болезнь подхватило уже 10 петербуржцев. Об этом сообщает АБН.

В основном лихорадку переносят мыши. Человек же может заразиться через контакт с инфицированным животным или через его экскременты. Стоит отметить, что люди друг другу болезнь передать никак не могут.

Грибники могут заразиться в лесу в случае, если случайно дотронутся до чего-либо во время «тихой охоты». Также, можно куда-то неудачно присесть. Поэтому важно соблюдать все меры предосторожности и тщательно мыть руки после сбора лесного урожая. Об этом сообщил бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов.

Также специалист уточнил, что вероятность того, что грибник может занести инфекцию в огород крайне мала. Однако исключать такого поворота событий полностью все же не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали как правильно выбирать и готовить грибы.