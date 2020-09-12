Сообщение о вбросах на избирательном участке в Кудрово оказалось еще одним фейком

Избирательный участок №967 в Кудрово оказался в центре скандала. Член избирательной комиссии Дмитрий Шопот заподозрил попытку вброса бюллетеней.

Как сообщает Online47, такое подозрение у Шопота появилось из-за того, что бюллетени лежали в урнах «слишком ровной» стопкой. Когда член избиркома попытался их сфотографировать, председатель УИКа Эдуард Низовский, якобы, пообещал «сломать ему руку».

В избиркоме пояснили, что Шопот 11 сентября потребовал пересчитать бюллетеней, потому что что-то не сходилось в его собственных подсчетах.

Бюллетени извлекли из ящика для голосования, подсчитали и положили обратно. Цифры сошлись.

Там же добавили, что никаких угроз в адрес Шопота не звучала, а тот якобы сам провоцировал конфликт.

Отметим, что во время референдума по поправкам в Конституцию УИК в Кудрово оказался в центре скандала – в социальные сети попала история об огромных очередях из желающих проголосовать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в первый день досрочного голосования в Ленобласти проголосовали более 200 тысяч избирателей.