Дата презентации PlayStation 5 назначена на 16 сентября

Японская компания Sony назначила дату на ближайшую презентацию игр для новой консоли PlayStation 5. Мероприятие пройдет в режиме онлайн 16 сентября в 23.00 (мск).

На презентации создатели игровой приставки пятого поколения представят обновленное устройство самой системы и расскажут о ее отличиях от предыдущей версии — PlayStation 4. В рамках мероприятия фанаты видеоигр также познакомятся с играми стартовой линейками.

Игры для PlayStation 5 разрабатывала сама корпорация, а также ее партнеры. Согласно ожиданиям геймеров и СМИ, на презентации будет озвучена дата выпуска консоли и ее стоимость. Мероприятие было анонсировано в официальном аккаунте Sony в Twitter.

Презентация игр продлится примерно 40 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на июньской презентации Sony показала первые игры для PlayStation 5.