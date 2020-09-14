Мужчину сняли с крыши Александро-Невской лавры: Gazeta.SPb показывает фото

Петербургские экстренные службы сняли с крыши Александро-Невской лавры мужчину, который сидел там с полуночи и отказывался слезать.

Покоритель крыши петербургского монастыря забрался на высоту примерно в полночь 14 сентября. Что он там забыл — неизвестно. Прибывшая на место происшествия полиция выяснила, что у него был нож. А сам мужчина, как сообщали в ГУ МВД по городу, находился в неадекватном состоянии и нуждался в помощи врачей.

Стражи порядка залезали на крышу для ведения переговоров с мужчиной. Он им рассказывал, что не хочет слезать с крыши, поскольку на земле ему угрожает опасность. Пока полиция думала, как же снять его с крыши, мужчина обращался к прохожим с просьбой закинуть ему сигареты.

Спустя 13 с лишним часов мужчину все же удалость спустить на землю. Корреспондент Gazeta.SPb показал снимки с места событий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина «оккупировал» крышу Александро-Невской лавры.