В Пушкине на платформе «Детскосельская» пешеход погиб под колесами электрички

На железнодорожной платформе «Детскосельская» в Пушкинском районе Северной столицы произошло смертельное ДТП: электричка насмерть сбила пешехода.

Трагический инцидент случился вечером в понедельник, 14 августа. Фотографиями с места происшествия оперативно поделились очевидцы аварии в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск» в социальной сети «Вконтакте». Подробности страшного столкновения неизвестны, личность погибшего также пока что не установлена.

В комментариях участники группы считают, что погибший попал под электричку по невнимательности: переходя через рельсы в наушниках, либо уткнувшись в телефон. Многие интернет-пользователи также возмущаются нерациональным расположением железнодорожных переходов, из-за которого они становятся травмоопасными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что с 18 сентября изменяется расписание сообщения пригородных электричек с Петербургом.