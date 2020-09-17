Названа цена на новые модели PlayStation 5

Sony объявила стоимость консоли.

Японская компания Sony назвала цену на игровую консоль нового поколения PlayStation 5 во время онлайн-мероприятия корпорации, пишет РИА Новости. Консоль можно приобрести с дисководом и без него. Первая версия будет стоить почти 47 тысяч рублей, а вторая на девять тысяч дешевле.

Также компания предлагает приобрести зарядную станцию для двух беспроводных контроллеров DualSense, беспроводную гарнитуру, HD-камеру, а также ПДУ мультимедиа.

В России новинку можно будет приобрести 19 ноября, предзаказ во многих других странах доступен уже с завтрашнего дня, 18 сентября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Sony показала первые игры для PlayStation 5. На приставке нового поколения будет доступна улучшенная версия GTA V. Подробности пока не сообщаются, однако известно, что владельцы новой консоли получат бесплатный доступ к GTA Online.