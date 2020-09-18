В Петербурге из-за шторма закрыли парки и скверы

В штормовую погоду не рекомендуется парковаться под деревьями. Также стоит воздержаться от прогулок по скверам и паркам. Фото: Gazeta.SPb.ru

В штормовую погоду не рекомендуется парковаться под деревьями. Также стоит воздержаться от прогулок по скверам и паркам. Фото: Gazeta.SPb.ru

Власти Северной столицы приняли решение о закрытии ряда садов и скверов из-за ухудшения погодных условий. Такие меры были приняты ради безопасности горожан и гостей города.

В пятницу, 18 сентября, на улицы города вышли 37 бригад дорожников, которые проверяют исправность водоотводных устройств системы городской канализации. Специалисты перешли в режим повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству, на данный момент в городе ветер повалил как минимум десять деревьев, шесть из которых упали в Петродворцовом районе города, а еще четыре рухнули в Красногвардейском районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице конец рабочей недели в Петербурге пройдет под тыловой частью циклона. Сегодня будет ветрено и дождливо.