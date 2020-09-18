Ветеринарный контроль в Пулково прошла экзотическая кошка — каракет

Ветеринарный контроль в Пулково прошла экзотическая кошка &#8212; каракет
Эти крупные кошки могут достигать высоты в холке 45см, а длина их тела составляет 90 см — вес взрослого питомца будет не менее 15 кг. Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора пропустили в Ленинградскую область экзотическую кошку породы каракет.

Годовалая кошка Бэлла 16 сентября успешно прошла ветеринарный контроль и отправились к своему будущему владельцу, жителю Ленобласти. Самолетом животное отправили к новому хозяину из Челябинска, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в пятницу, 18 сентября.

Каракет — это экспериментальная порода кошек, появившаяся в результате скрещивания дикого каракала и домашней кошки. Впервые такие кошки появились в московском питомнике в 1998 году. Сейчас, спустя 22 года разведения, питомники каракетов существуют в нескольких странах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незадолго до каракета ветеринарный контроль в Пулково проходили четыре глухаря.
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