Ветеринарный контроль в Пулково прошла экзотическая кошка — каракет

Эти крупные кошки могут достигать высоты в холке 45см, а длина их тела составляет 90 см — вес взрослого питомца будет не менее 15 кг. Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям