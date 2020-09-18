Ветеринарный контроль в Пулково прошла экзотическая кошка — каракет

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора пропустили в Ленинградскую область экзотическую кошку породы каракет.
Годовалая кошка Бэлла 16 сентября успешно прошла ветеринарный контроль и отправились к своему будущему владельцу, жителю Ленобласти. Самолетом животное отправили к новому хозяину из Челябинска, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в пятницу, 18 сентября.
Каракет — это экспериментальная порода кошек, появившаяся в результате скрещивания дикого каракала и домашней кошки. Впервые такие кошки появились в московском питомнике в 1998 году. Сейчас, спустя 22 года разведения, питомники каракетов существуют в нескольких странах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незадолго до каракета ветеринарный контроль в Пулково проходили четыре глухаря.