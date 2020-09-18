Шторма не будет: в Петербурге снова открылись сады и скверы

Комитет по благоустройству Северной столицы распорядился открыть сады и скверы в центре города после снятия штормового предупреждения.

Петербуржцы и гости города смогут отправиться на вечернюю пятничную прогулку в сады и скверы в связи с улучшением погодных условий.

Отметим, зеленые зоны были закрыты на территории центрального района вечером, 17 сентября, из-за соображения безопасности. Ветер ночью разгулялся до 15-18 метров в секунду. Буйство стихии привело к последствиям — было сломано и повалено 26 деревьев. Из них, 9 упало в Петроградском районе, 6 — в Петродворцовом. Четырех деревьев лишился Красногвардейский район, а трех — Кировский. Еще по два дерева упало в Колпинском и Василеостровском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за шторма закрыли парки и скверы.