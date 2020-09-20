В Нигерии погибли 15 пассажиров упавшего в реку автобуса

Погибли не менее 15 человек. Фото: pixabay

Погибли не менее 15 человек. Фото: pixabay

На юго-востоке Нигерии автобус потерпел крушение и оказался в реке в штате Эбоньи. Погибло не менее 15 человек.

Как сообщает местное издание Nation, это произошло, когда водитель автобуса обгонял грузовик прямо перед въездом на мост через реку. Мужчина не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в реку.

После того, как спецслужбы достали из воды автобус, из него извлекли 14 уже погибших пассажиров. Еще пятерых удалось доставить в больницу живыми, но один из них впоследствии скончался. Четверо в критическом состоянии. Сообщается, что еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

По информации властей, до трагедии в автобусе находилось более 30 человек.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари выразил свои соболезнования семьям погибших и заявил, что скорбит по ним.

Ряд местных СМИ пишут, что при ужасной аварии могли погибнуть не 15, а более трех десятков человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Грузии микроавтобус сорвался с обрыва, погибли 17 человек.