Петербуржцы запустили движение #хочувпарк, требуя открыть парки для свободного посещения

Местные жители напоминают, что даже в военное время парк не закрывали для посетителей. Фото: https://vk.com/club198086470

Местные жители напоминают, что даже в военное время парк не закрывали для посетителей. Фото: https://vk.com/club198086470

Неравнодушные жители Петербурга, Гатчины, Пушкина и Ломоносова обратились к петербургским властям с требованием открыть для свободного доступа все парки в городе и пригороде.

Как сообщает «Мойка78«, активисты запустили движение #хочувпарк в прошлом месяце. Участниками общественного движения стали жители как Петербурга, так и пригородов. Горожане требуют убрать замки и турникеты на входах в парки и скверы. Преграждения появились, по официальным данным, в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.

Однако даже после отмены ограничений тот же парк при Политехническом университете не только не открыли, но и заварили один из входов. Ограничения на вход также появились в парках Пушкина, Петродворца, Павловска, Гатчины и Ломоносова.

«На наших глазах происходит ползучая «приватизация» исторического наследия Царского Села. Некие «музеи под открытым небом», с ограниченным доступом и с чопорными правилами, устанавливаемыми без учета современных потребностей жителей города, ресурс для зарабатывания денег или же неотъемлемая часть общественного пространства, в котором найдётся возможность для отдыха и развития каждому?», — недовольствуют активисты.

Под обращением к президенту РФ и городскому губернатору подписались уже более 400 человек. Активисты также напомнили, что парки были открытыми для горожан даже в военное время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга требуют вернуть проход через Политехнический парк.