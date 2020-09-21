Росгвардейцы за сутки задержали в разных районах Петербурга двоих хулиганов, нападавших на прохожих

За 20 и 21 сентября в Выборгском и Кировском районах Северной столицы сотрудники Росгвардии задержали хулиганов, избивавших прохожих.

Первый случай произошел около 18:30 20 сентября. К наряду вневедомственной охраны обратились прохожие, которые сообщили о драке возе одного из домов по Ярославскому проспекту. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали мужчину, который спровоцировал драку с другим гражданином и последнего пришлось госпитализировать с раной на затылке.

Сегодня, 21 сентября, около полуночи дежурный наряд, патрулируя территорию, увидел на проспекте Народного Ополчения женщину, которая стремительно бежала к автомобилю Росгвардии. Пострадавшая объяснила, что её сосед ведет себя агресисвно, — ударил кулаком в лицо и угрожал расправой, — поэтому ей пришлось искать помощи. Обоих нарушителей передали сотрудникам полиции.

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