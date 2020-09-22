Мужчина из Тосно украл своего ребенка у бывшей жены и отвез в Великий Новгород

Правоохранители Ленинградской области установили местонахождение маленького ребенка, пропавшего с отцом еще в июле.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Ленобласти, в июле жительница Тосно обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее бывшего мужа и их общего ребенка. Женщина передала бывшему мужу ребенка на время летнего отпуска. Однако они вместе пропали.

Тогда правоохранители открыли уголовное дело об убийстве двух лиц и убийстве малолетнего.

В результате расследования ребенка с отцом нашли в Великом Новгороде, где они жили. Они выяснили, что противоправных мер в отношении мальчика не совершалось. Его осмотрели врачи, а после передали матери.

По версии следствия, мужчина, который хотел, чтобы сын остался жить с ним, уехал с ним в другой город, не сообщив об этом матери ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пропавших в Ленобласти детей нашли в Петербурге.