Создатель телеграм-канала «Ротонда» заявил, что кто-то украл данные его личных переписок за последние 10 лет

Один из создателей популярного телеграм-канала «Ротонда», освещающего политические события Петербурга, Виктор Овсюков, заявил, что неизвестные взломали его страницу во «Вконтакте» и получили доступ к архиву его переписок за последние 10 лет.

Овсюков, по совместительству журналист издания «Открытые медиа», предполагает, что злоумышленникам удалось вычислить его данные для входа в аккаунт «ВКонтакте» с помощью доступа к номеру телефона через оператора. О случившемся журналист подробно рассказал в публикации на Facebook.

При этом, по уточнению автора «Ротонды», оператор Tele2, чьими услугами он пользовался, заявил, что получить доступ к его номеру сторонним лицам не представляется возможным, передает АБН. Напомним, что Виктор Овсюков до работы в «Открытых медиа» был частью «Делового Петербурга». Позже, совместно с Ксенией Клочковой, журналисткой «Фонтанки», и сотрудником «Коммерсанта» Марией Карпенко», они создали канал в «Телеграме» под названием «Ротонда». Сейчас политическую повестку Петербурга читают более 19 тысяч человек.

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