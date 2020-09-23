Жители Парголово беспокоятся, что после ремонта Михайловской дороги удобный альтернативный маршрут снова закроют

Жители Парголово беспокоятся, что после ремонта Михайловской дороги удобный альтернативный маршрут снова закроют
Дорога на ул. Первого Мая. Фото: подписчики группы ВКонтакте "Наше Парголово"

Парголовцы переживают, что «лесную дорогу» снова могут закрыть. А ведь этот маршрут существенно облегчает жизнь горожан. Кроме того, они не понимают, почему две части одной и той же улицы Первого Мая имеют разный статус.

В редакцию интернет-издания Gazeta.SPb.ru обратилась жительница Парголово, которую обескураживает разница в статусах двух частей одной дороги на улице Первого Мая. Речь о выезде из района через железнодорожный переезд и участке, тянущемся до дороги в Каменку. Первый входит в перечень региональных дорог, второй — «имеет заброшенный вид» и, по словам нашей читательницы, судя по покрытию, раньше предназначался для автомобильного движения.

В письме, адресованному губернатору Петербурга Александру Беглову (имеется в распоряжении Gazeta.SPb.ru), петербурженка рассказала, насколько для жителей Парголово важна та сама вторая часть улицы Первого Мая. Ее еще прозвали «лесной дорогой».

«Выезд с ул. Первого Мая на дорогу на Каменку существенно облегчил бы жизнь парголовцев. Отсутствует переезд, т.е. лучше пропускная способность, выезд практически в Приморский район — на ул. Планерная, удобный выезд сразу на Шуваловский путепровод, более дешевое решение, чем строительство нового путепровода через переезд», — считает читательница Gazeta.SPb.ru.

В интервью корреспонденту нашего издания она рассказала, что «лесная дорога» была закрыта около года. Эта проблема обострилась после 15 сентября, когда начался ремонт Михайловской дороги, а парголовцам ничего не оставалось, как стоять в бесконечных пробках на переезде. В итоге блоки и шлагбаум, которые преграждали путь к дороге в Каменку, было решено убрать. Помочь с этим жителям согласились совхоз, застройщик и Курортный лесопарк.

«Сейчас она открыта, и все ощутили, насколько это удобно — не приходится круголями объезжать тем, кому надо, например, на Комендантский проспект. Я не знаю, как люди отнесутся к тому, если через месяц Михайловскую дорогу откроют, а эту закроют, — посетовала наша читательница, — эту дорогу можно называть как угодно: хоть лесной, хоть речной, но на публичной кадастровой карте Перового Мая — это единая улица».

По поводу использования этого маршрута Gazeta.SPb.ru обратилась за комментарием в КРТИ. Но там ответили, что «лесная дорога» не относится к улично-дорожной сети города и организация движения на ней не входит в полномочия ведомства.

А в администрации Выборгского района, ссылаясь на комитет по благоустройству, нам сообщили, что «лесная дорога» проходит через зеленую зону и предназначена только для специализированной техники, обеспечивающей содержание территории. «Согласно действующему законодательству движение личного автотранспорта по таким дорогам запрещено», — пояснили в администрации Выборгского района.

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