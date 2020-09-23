Жители Парголово беспокоятся, что после ремонта Михайловской дороги удобный альтернативный маршрут снова закроют

Парголовцы переживают, что «лесную дорогу» снова могут закрыть. А ведь этот маршрут существенно облегчает жизнь горожан. Кроме того, они не понимают, почему две части одной и той же улицы Первого Мая имеют разный статус.

В редакцию интернет-издания Gazeta.SPb.ru обратилась жительница Парголово, которую обескураживает разница в статусах двух частей одной дороги на улице Первого Мая. Речь о выезде из района через железнодорожный переезд и участке, тянущемся до дороги в Каменку. Первый входит в перечень региональных дорог, второй — «имеет заброшенный вид» и, по словам нашей читательницы, судя по покрытию, раньше предназначался для автомобильного движения.

В письме, адресованному губернатору Петербурга Александру Беглову (имеется в распоряжении Gazeta.SPb.ru), петербурженка рассказала, насколько для жителей Парголово важна та сама вторая часть улицы Первого Мая. Ее еще прозвали «лесной дорогой».

«Выезд с ул. Первого Мая на дорогу на Каменку существенно облегчил бы жизнь парголовцев. Отсутствует переезд, т.е. лучше пропускная способность, выезд практически в Приморский район — на ул. Планерная, удобный выезд сразу на Шуваловский путепровод, более дешевое решение, чем строительство нового путепровода через переезд», — считает читательница Gazeta.SPb.ru.

В интервью корреспонденту нашего издания она рассказала, что «лесная дорога» была закрыта около года. Эта проблема обострилась после 15 сентября, когда начался ремонт Михайловской дороги, а парголовцам ничего не оставалось, как стоять в бесконечных пробках на переезде. В итоге блоки и шлагбаум, которые преграждали путь к дороге в Каменку, было решено убрать. Помочь с этим жителям согласились совхоз, застройщик и Курортный лесопарк.

«Сейчас она открыта, и все ощутили, насколько это удобно — не приходится круголями объезжать тем, кому надо, например, на Комендантский проспект. Я не знаю, как люди отнесутся к тому, если через месяц Михайловскую дорогу откроют, а эту закроют, — посетовала наша читательница, — эту дорогу можно называть как угодно: хоть лесной, хоть речной, но на публичной кадастровой карте Перового Мая — это единая улица».

По поводу использования этого маршрута Gazeta.SPb.ru обратилась за комментарием в КРТИ. Но там ответили, что «лесная дорога» не относится к улично-дорожной сети города и организация движения на ней не входит в полномочия ведомства.

А в администрации Выборгского района, ссылаясь на комитет по благоустройству, нам сообщили, что «лесная дорога» проходит через зеленую зону и предназначена только для специализированной техники, обеспечивающей содержание территории. «Согласно действующему законодательству движение личного автотранспорта по таким дорогам запрещено», — пояснили в администрации Выборгского района.