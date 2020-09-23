Руководство реставрационной компании «Меандр» задержали по неизвестным приичнам

Руководство компании перевезли в Москву и могут арестовать. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Руководство компании перевезли в Москву и могут арестовать. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Северной столице задержаны руководители реставрационной компании «Меандр», которая выполняла работы в здании консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Накануне, 22 сентября, сотрудники Следственного комитета задержали собственника и гендиректора компании. Их отправили в столицу.

Как сообщила NevaToday, столичные следователи задержали сотрудников «Меандра» Елену Завадскую и Евгения Ярмоша. Руководство фирмы транспортировали в Москву и могут арестовать. При этом точные причины задержания не называются.

Дело может быть связано с реконструкцией здания Консерватории на Театральной площади. «Меандр» работал на объекте в 2017-2018 годах. По весне 2019 года в отношении компании было возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере.

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