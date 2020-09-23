Петербург привлечет путешественников из регионов пакетными турами

Петербург привлечет путешественников из регионов пакетными турами
Петербург. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Авиакомпания «Россия», туроператор «Библио-Глобус» и петербургский Комитет по развитию туризма собираются совместно создать пакетные туры в Северную столицу для путешественников из регионов.

Как сообщает «Мойка78», туры «под ключ» смогут приобрести жители Москвы, Екатеринбурга, Казани, Самары, Уфы и Перми. Предполагается, что уровень организации туров можно будет сравнить с турами для внешнего туризма.

Глава пресс-службы авиакомпании Сергей Стариков рассказал, что пандемия дала возможность развивать внутренний туризм с точки зрения компаний-перевозчиков. Впервые в истории Петербурга туристический продукт будет формироваться именно за счет авиаперевозки.

Тур будет включать в себя авиабилеты, проживание и страховку. Ориентировочно тур будет стоить от 10 тысяч рублей на 4-5 дней. Такие турпакеты будут доступны не позже, чем через два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами.

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