Петербурженку выставили из пекарни за кормление грудью

Сотрудники пекарни утверждают, что отказали женщине в обслуживании не по причине кормления грудью. Фото: pixabay.com

Сотрудники пекарни утверждают, что отказали женщине в обслуживании не по причине кормления грудью. Фото: pixabay.com

Жительница Северной столицы поделилась возмутительной ситуацией, которая произошла с ней в любимой пекарне, куда она наведывалась регулярно в течение нескольких лет.

Однажды, как ни в чем не бывало сидя в заведении, женщина решила покормить своего четырехмесячного ребенка. По неизвестной причине процесс кормления грудью вызвал крайне негативную реакцию персонала пекарни, матери младенца сделали суровое замечание, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Вернувшись в булочную на следующий день, петербурженка не смогла сделать заказ: её попросту не стали обслуживать. Точнее, руководство заведения объяснило, что готово предоставить продукцию только на вынос. При этом сами сотрудники пекарни утверждают, что поводом для такого обращения с клиенткой стало не публичное кормление грудью, а тот факт, что посетительница около двух часов просидела с двумя детьми в зале, практически ничего не заказав и постоянно находясь в телефоне.

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