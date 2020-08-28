Кафе «Щелкунчик» грозит приличный штраф за неприличную рекламу

Кафе &#171;Щелкунчик&#187; грозит приличный штраф за неприличную рекламу
За подобный креатив заведению, в прямом смысле, придется расплачиваться. Фото: pixabay.com

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ (УФАС) по Петербургу обнаружило нарушение в рекламе кафк «Щелкунчик».

О недвусмысленном слогане заведения в УФАС сообщили возмущенные жители Северной столицы. На постере, изображающем завтрак с сосиской, яичницей и помидорами, сверху написано «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик». Такие «заигрывания» с потенциальными посетителями не понравились горожанам.

Рекламодателем в этом случае выступало ООО «Династия», чьи действия были признаны УФАС нарушающими закон о рекламе. «Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив», — добавил глава петербургского УФАС Владимир Владимиров. Компании придется заплатить от 100 до 500 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 2020 год «Ленэнерго» получило штрафов от УФАС на 3,6 млн рублей.

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