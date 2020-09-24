В НИИ имени Джанелидзе на лечение в 2020 году поступило около 29 тысяч пациентов

В НИИ имени Джанелидзе на лечение в 2020 году поступило около 29 тысяч пациентов
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Приблизительно 29 тысяч человек получили медицинскую помощью в стенах НИИ скорой помощи имени И.И Джанелидзе с начала 2020 года. Каждый день в стационар поступают около 100 больных, нуждающихся в лечении в рамках разных профилей. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

В связи с продолжающей эпидемии коронавируса, в НИИ Джанелидзе особое внимание уделяют мерам безопасности. Из-за значительного потока новых пациентов, в рамках предупреждения распространения болезни, помещения учреждения регулярно обрабатывают специальными растворами для дезинфекции.

В случае, если у пациента диагностируют COVID-19 или подозревают наличие болезни, его изолируют в специальных боксах. Уже в дальнейшем руководство больницы решает, в какие учреждения будет переведен больной для лечения инфекции с учетом его основного заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александровская больница снова сменит профиль на инфекционный с 28 сентября.

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