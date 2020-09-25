Отец Филиппа Киркорова попал в больницу

Отец Филиппа Киркорова попал в больницу
Бедрос Киркоров. Фото: kremlin.ru

Отец популярного российского артиста Филиппа Киркорова, 88-летний болгарский и советский певец Бедрос Киркоров, госпитализирован из-за проблем с сердцем.

В это время его сын находился на отдыхе в Греции. Узнав о случившемся, 53-летний Филипп моментально вернулся в Россию, чтобы быть рядом с отцом. Исполнитель надеется, что все обойдется, однако все равно переживает — ведь «папе 89-й год пошел», — передает слова певца «Московский комсомолец».

При этом жена Бедроса Киркорова утверждала, что госпитализация является плановой. Позже выяснилось, что это не так. Артист находится в кардиологическом отделении, но о его состоянии ничего неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров на летнем отдыхе с детьми решил освоить новый и необычный водный вид спорта — вейксерфинг.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бедрос киркоров больница филипп киркоров


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов вручил петербуржцам государственные награды, присвоенные указом ...
Россельхознадзор обнаружил нарушения в петербургском дельфинарии: животных ...
Дебютный матч Александра Кержакова в качестве тренера ФК «Томь» перенесён ...
В Петербурге свободны более 19% коек для пациентов с коронавирусом
Фанаты «Зенита» утверждают, что силовые структуры испортили им праздник
Водитель эвакуатора Hyundai сбил тринадцатилетнюю девочку на переходе
Нетрезвый петербуржец спрыгнул на рельсы на станции метро «Обводный ...
Проект новой «СКА Арены» за 37 млрд рублей направлен на ...