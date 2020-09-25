Отец Филиппа Киркорова попал в больницу

Отец популярного российского артиста Филиппа Киркорова, 88-летний болгарский и советский певец Бедрос Киркоров, госпитализирован из-за проблем с сердцем.

В это время его сын находился на отдыхе в Греции. Узнав о случившемся, 53-летний Филипп моментально вернулся в Россию, чтобы быть рядом с отцом. Исполнитель надеется, что все обойдется, однако все равно переживает — ведь «папе 89-й год пошел», — передает слова певца «Московский комсомолец».

При этом жена Бедроса Киркорова утверждала, что госпитализация является плановой. Позже выяснилось, что это не так. Артист находится в кардиологическом отделении, но о его состоянии ничего неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров на летнем отдыхе с детьми решил освоить новый и необычный водный вид спорта — вейксерфинг.