Боррель напомнил Зеленскому, что Евросоюз не банкомат

Боррель напомнил Зеленскому, что Евросоюз не банкомат
Украина нуждается в поддержке. Фото: pixabay.com

ЕС также не собирается заниматься благотворительностью.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал свой визит в Украину. Он пообщался там с президентом Владимиром Зеленский. В рамках встречи Боррель заявил политику, что Евросоюз не является банкоматом и не собирается заниматься благотворительностью. Его слова приводятся в отчете на сайте объединения.

Он отметил, что Украине нужна помощь в реализации некоторых реформ, но проводить изменения внутри страны должен сам Киев. Напоминаем, что глава Минфина Украины Сергей Марченко говорил, что страна рассчитывает получить крупную сумму в том числе от Евросоюза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский снова хочет вернуть Крым.

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