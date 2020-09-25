Россия считает дело Навального постановочным

Многие действия немецкой стороны кажутся нелогичными, уверены в Москве.

МИД РФ считает, что действия Германии в ситуации с Алексеем Навальным были слишком отлаженными – это является признаком постановки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Российская сторона отмечает, что врачи клиники «Шарите» сразу заявили об отравлении блогера, а военные эксперты выявили следы яда из группы «Новичок». При этом отечественные токсикологи, которые делали анализы, не обнаружили ничего подобного. Также в ведомстве не понимают, почему только Навальному стало плохо, а окружающие его люди чувствовали себя нормально.

«Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших «отравленного» Алексея Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать»,

— удивляются в МИД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный поблагодарил за свое спасение пилотов и омских врачей скорой помощи.