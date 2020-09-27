В Великобритании свой первый полет совершил самолет с водородным двигателем

Пока что самолет может вместить 20 человек. Фото: pixabay.com

Пока что самолет может вместить 20 человек. Фото: pixabay.com

Над созданием двигателя трудились два с половиной года.

Компания Великобритании ZeroAvia отправила в первый полет самолет с водородным двигателем. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Двигатель был установлен на американский самолет Piper Malibu. Его разрабатывали на протяжении двух с половиной лет и пока что все прошло удачно. В ходе испытаний борт совершил два круга над аэродромом.

Ожидается, что на подобных пассажирских самолетах смогут летать до 100 человек уже в 2025 году. Для этого компания трудится над созданием более мощного двигателя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Победа» запустит регулярные рейсы из Петербурга в Белгород. Регулярные рейсы запускают с 29 октября. Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, самолеты будут вылетать по вторникам, четвергам и воскресеньям.