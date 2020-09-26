«Победа» запустит регулярные рейсы из Петербурга в Белгород

Пассажиры смогут летать на этих рейсах уже с 29 октября. Фото: pixabay

Пассажиры смогут летать на этих рейсах уже с 29 октября. Фото: pixabay

Российская авиакомпания «Победа» запустит рейсы из Петербурга в Белгород. Они будут выполняться три раза в неделю.

Регулярные рейсы запускают с 29 октября. Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, самолеты будут вылетать по вторникам, четвергам и воскресеньям.

На старте продаж предлагались 6 тыс. билетов от 499 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 28 сентября на маршрут вернуться автобусы №39Э, следующие от станции метро «Московская» до аэропорта Пулково без остановок. Напомним, что в конце прошлого года СПб ГУП «Пассажиравтотранс» полностью обновил автобусный парк на маршрутах №39 и №39Э, теперь в салоне можно зарядить телефон, узнать актуальные данные по прилёту и вылету рейсов и оплатить проезд банковской картой.