Петербургский пианист отыграл 50-часовую импровизацию и побил свой же рекорд

Петербургский пианист отыграл 50-часовую импровизацию и побил свой же рекорд
Руслан Ишдавлетов в Саду сновидений. Фото: vk.com/sadsnovideniy

Музыкант-виртуоз Руслан Ишдавлетов решил не останавливаться на имеющихся достижениях и снова сел за пианино для установки очередного рекорда.

Пианист проявил невероятную выдержу и профессионализм и отсидел за инструментом в Саду сновидений 50 часов и 15 минут, тем самым установив новый мировой рекорд. Прошлое достижение в 42,5 часа также принадлежит Ишдавлетову. Об этом сообщает 78.ru.

Отметим, что наблюдать за игрой пианиста могли все желающие. Параллельно с рекордсменом импровизировали также и другие музыканты.

Примечательно, что предыдущий рекорд мужчина смог поставить всего 3 недели назад. Несмотря на продолжительную игру, Ишдавлетов не пользуется техническими перерывами, несмотря на то, что в книге рекордов Гиннеса они все-таки предусматриваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музыкант из Петербурга побил мировой рекорд по импровизационной игре на фортепиано.

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