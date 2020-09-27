В Колпинском районе нашли артснаряд времен ВОВ

Боеприпас вывезли на полигон для ликвидации.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга 26 сентября нашли боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Артснаряд обнаружили в лесном массиве на территории поселка Саперный. На опасный предмет обратили внимание в пять часов вечера и тут же вызвали спасателей.

На место прибыли военные, которые вывезли боеприпас на полигон для дальнейшей ликвидации. Напоминаем, что на выходных сразу пять бопеприпасов времен ВОВ нашли в Шушарах. Их ожидала та же участь – уничтожение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строители на Невской Дубровке нашли боеприпас весом полтонны. По словам очевидцев, вес огромной ржавой мины составил не менее 500 килограмм. Предположительно, ее могли сконструировать еще во времена Великой Отечественной войны.