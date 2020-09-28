Банки могут прекратить выдачу кредиток из-за закона со штрафами в России

Банки могут прекратить выдачу кредиток из-за закона со штрафами в России
АБР выразила опасение, что из-за новых поправок в России сократится выпуск банковских карт. Фото: Pixabay

В России могут внести поправки в закон «О потребительском кредите», которые могут обернуться серьезными рисками для банков, работающих в розничном сегменте.

Больше всего эти поправки угрожают сегменту банковских карт. В поправках появились штрафы для кредитных организаций за навязанные услуги. Если поправки примут, что банкам запретят обусловливать выдачу ссуды покупкой клиентом страховки. В случае, если заемщик определит это как навязывание, то он будет вправе потребовать возмещение нанесенного ущерба.

Как сообщает РБК, Ассоциация банков России (АБР) направила обращение в адрес главы комитета нижней палаты парламента РФ (Госдумы) по финансовому рынке Анатолия Аксакова. В нем АБР выразила опасение, что из-за новых поправок в России сократится выпуск банковских карт. Представители отрасли предполагают, что некоторые клиенты могут умышленно потребовать возмещение ущерба, даже при отсутствии навязывания услуг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти половина кредитов в России являются просроченными.

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