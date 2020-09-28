В Английской Премьер-лиге выявили 10 случаев коронавирусной инфекции

В Английской Премьер-лиге выявили 10 случаев коронавирусной инфекции
Футболисты продолжают заражаться коронавирусом. Фото: Pixabay

Футболисты и сотрудники английских футбольных клубов в Англии продолжают проходить регулярные тестирования на COVID-19.

В воскресенье, 28 сентября, на сайте АПЛ появилась информация о 10 подтвержденных случаях инфицирования. Известно, что тестирование было проведено для 1595 спортсменов и работников 20 клубов в период с 21 по 27 сентября. Напомним, массовая проверка здоровья в АПЛ проводилась уже в 4 раз. Максимальное количество заболевших, выявленных в ходе трех предыдущих тестирований составляло лишь 4 человека.

Отмечается, что всех инфицированных отправят на 10 дневную изоляцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чемпион мира по футболу Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус. Положительный тест игрок сдал накануне матча французской национальной команды в рамках Лиги наций УЕФА против Хорватии, запланированного на вторник, 8 сентября.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
апл случаи заражения футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Искусственный интеллект научили распознавать одиноких людей по речи
Штурман разбившегося Ан-26 переписывался с дочкой за пару минут до трагедии
В Английской Премьер-лиге выявили 10 случаев коронавирусной инфекции
В Петербурге и Ленобласти ввели запрет на рыбную ловлю
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года
В Петербурге не собираются возвращать коронавирусные ограничения
Семак провел с «Зенитом» 100 матчей в качестве главного тренера
В Приморском районе сбили велосипедиста