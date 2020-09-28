В Английской Премьер-лиге выявили 10 случаев коронавирусной инфекции

Футболисты и сотрудники английских футбольных клубов в Англии продолжают проходить регулярные тестирования на COVID-19.

В воскресенье, 28 сентября, на сайте АПЛ появилась информация о 10 подтвержденных случаях инфицирования. Известно, что тестирование было проведено для 1595 спортсменов и работников 20 клубов в период с 21 по 27 сентября. Напомним, массовая проверка здоровья в АПЛ проводилась уже в 4 раз. Максимальное количество заболевших, выявленных в ходе трех предыдущих тестирований составляло лишь 4 человека.

Отмечается, что всех инфицированных отправят на 10 дневную изоляцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чемпион мира по футболу Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус. Положительный тест игрок сдал накануне матча французской национальной команды в рамках Лиги наций УЕФА против Хорватии, запланированного на вторник, 8 сентября.