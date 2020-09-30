В Петербурге спустили на воду минный тральщик «Георгий Курбатов»

В среду, 30 сентября, в Северной столице состоялся торжественный спуск на воду корабля противоминной обороны проекта 12 700 «Георгий Курбатов».

Судно, построенное на Средне-Невском судостроительном заводе, отправится на службу в Черноморский флот. Отметим, что спуск минного тральщика на воду не единожды переносился, поэтому является долгожданным событием. Кроме того, еще летом 2016 года, в начале строительства корабля, на борту случился пожар.

Сегодня «Георгий Курбатов» во всем великолепии блистает на водах Невы. Судно рассчитано на экипаж из 44 человек, водоизмещение составляет 890 тонн, а благодаря новейшим технологиям ему не страшна коррозия. Длина корабля — 91 метр, а ширина — 10.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге положили началу строительству тральщика «Лев Чернавин».