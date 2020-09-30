В Москве объяснили причину введения двухнедельных каникул для школьников

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объяснила решение городских властей ввести дополнительную неделю каникул для учащихся общеобразовательных заведений.

Напомним, традиционные осенние каникулы у столичных школьников в этом году продлятся с 5 по 18 октября из-за усложнения ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Ракова объяснила, что подобные меры призваны минимизировать на время контакты школьников друг с другом ради обеспечения защиты как самих детей, так их родственников. Безусловно, власти не смогут ограничить детей от посещений общественных мест во время каникул, но польза от продления выходных с точки зрения заболеваемости все же будет иметься. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученики 37 классов петербургских школ ушли на карантин из-за коронавируса. На домашнее обучение переведены 37 классов из 14 школ. Также, временно закрыт один детский сад.