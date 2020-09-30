В Москве за сутки от коронавируса скончались 24 пациента

В Москве за сутки от коронавируса скончались 24 пациента
Коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

Коронавирусная инфекция продолжает каждый день уносить жизни жителей Москвы.

В среду, 30 сентября, столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные данные по летальным исходам. За прошедшие сутки в городе умерли еще 24 пациента. Отмечается, что у всех погибших была диагностирована пневмония и получены положительные результаты тестирования на наличие патогена в организмах.

Таким образом, за все время пандемии в Москве жертвами коварной инфекции стали 5254 человека.

Во вторник сообщалось о 27 умерших.

Напомним, всего в России COVID-19 был выявлен у 1 176 286 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве объяснили причину введения двухнедельных каникул для школьников. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объяснила, что подобные меры призваны минимизировать на время контакты школьников друг с другом ради обеспечения защиты как самих детей, так их родственников.

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