В Ленобласти заголосят сирены, но жителей просят «сохранять спокойствие»

В пятницу, 2 октября, Ленинградская область готовится к проверке системы оповещения. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что проверка систем оповещения запланирована на пятницу с 11:00 до 13:00.

В это время будет включаться тревожный сигнал на теле- и радиоканалах. Уточняется, что будут задействованы электросирены и уличные громкоговорители.

Как писала ранее gazeta.spb.ru, в этот день проверка систем оповещения будет проходить и в Санкт-Петербурге. Проводиться она будет с 11:30 до 11:40. Жителей Петербурга просят не пугаться и отнестись с пониманием к проверочным мероприятиям.

Каждый год проверки проходят для того, чтобы выявить неисправности в системе.