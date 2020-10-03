Певица Монеточка призналась, что у нее роман с продюсером

«Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья. Дружба в отношениях — это самое главное», — подчеркнула Елизавета. Фото: YouTube/urgantshow

«Да, мы вместе. Сначала была дружба. Да и сейчас мы друзья. Дружба в отношениях — это самое главное», — подчеркнула Елизавета. Фото: YouTube/urgantshow

22-летняя Елизавета Гырдымова из Екатеринбурга, выступающая под псевдонимом Монеточка, в интервью программе «Вечерний Ургант» раскрыла тайны своей личной жизни, о которой обычно не распространяется.

Певица пришла в гости к Ивану Урганту в честь выхода своего нового альбома. Елизавета пришла в студию программы не одна, а с продюсером Виктором Исаевым. Именно он принял участие в создании «Раскрасок для взрослых» — альбома, который принес Монеточке успех.

Лизу подозревали в романе с Виктором уже давно, однако ни один из артистов не подтверждал эту информацию. В разговоре с Ургантом пара все-таки призналась, что они давно живут вместе. Исаев, как и Монеточка, реализовывает себя в музыкальной сфере, но пока не достиг популярности, сравнимой с успехом его избранницы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бессменный кинокритик «Вечернего Урганта» Антон Долин ушел из программы.