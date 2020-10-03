В Петербурге чипировали и привили от бешенства более 1,3 тысяч бездомных собак

В Петербурге чипировали и привили от бешенства более 1,3 тысяч бездомных собак
Численность бездомных животных в Петербурге удается держать под контролем. Фото: pixabay.com

На встрече с вице-губернатором Петербурга Олегом Эргашевым начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев рассказал, как обстоят дела с безнадзорными животными.

Так, за текущий год в Петербурге чипировали и привили от бешенства более 1 300 бездомных собак. Кроме того, контролировать численность бродячих кошек теперь помогает введенная в этом году программа бесплатной стерилизации.

Юрий Андреев также напомнил, что в Северной столице на протяжении вот уже восьми лет действует акция, в рамках которой собак бесплатно прививают и избавляют от паразитов, а также оформляют необходимые документы. Об итогах беседы руководителя управления ветеринарии с Олегом Эргашевым сообщила пресс-служба вице-губернатора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о животных, брошенных на произвол судьбы дачниками, завершившими сезон.

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