«Дай лапу на прощанье»: на что дачники обрекают брошенных на зиму животных

Бабье лето вот-вот закончится, придут холода, а вместе с ними к животным, брошенным своими хозяевами на дачах, нагрянет и голод. И это не единственное, что их ждет. Ветеринары и зоозащитники рассказали Gazeta.SPb.ru, какие болезни и неприятности грозят котам и собакам, оставшимся зимовать на улицах.

На что петербуржцы обрекают своих питомцев, оставляя их зимовать на дачах

обезвоживание и истощение

мучительная смерть от голода, холода, болезней и травм

болезни, вызванные паразитами

стресс от переезда к новым хозяевам

Сотни брошенных дачниками животных — это типичная октябрьская история, говорит организатор и руководитель благотворительного проекта «Ветер перемен» Валерия Котлюба. И хотя точной статистики по количеству оставленных на произвол судьбы собак и кошек в городе и области нет, очевидно, что в условиях улицы выживают единицы некогда любимых питомцев.

«Самая большая проблема — это голод и холод — животные погибают именно от этого. А если не погибают, то серьезно заболевают», — считает Валерия.

Из-за неумения самостоятельно добывать себе пропитание брошенные питомцы начинают страдать от истощения и обезвоживания, добавляет заместитель генерального директора ветеринарной клиники имени Айвэна Филлмора Елена Мезенцева. «В холодное время года все разъезжаются, кормовой базы практически нет», — поясняет она. Порой ситуация усугубляется травмами и даже переломами, когда кот или собака вдруг оказываются на проезжей части. И хорошо, если находится добрая душа, которая согласна позаботиться о ком-то из таких «брошенок». Конечно, первое, что стоит сделать в таком случае — показать животное специалисту.

«Как правило, животные, которые проживают на улице или на даче, очень страдают от глистов и блох», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru ветеринарный врач эрмитажных котов и основательница Музея кошки, Республики кошек и Республики котов Анна Кондратьева. Поэтому питомца следует обработать от паразитов. А из-за плохого питания возникают проблемы с внутренними органами: желудком, кишечником, почками и печенью. Стоит отметить, что запущенные соответствующие болезни приводят к мучительной смерти животного. Надо ли говорить, что, бывает, они погибают даже на капельницах. Но даже если клиническая картина окажется не такой страшной, кот или собака наверняка испытают стресс: сначала, надолго оставшись без хозяина, затем, если повезет, оказавшись в новой незнакомой квартире.

«Когда животное сначала живет с человеком, потом внезапно остается одно, затем снова оказывается у людей, нужно заново привыкать к кому-то. Здесь придется проявить терпение, заново научить пользоваться туалетом и т.д.», — говорит Анна.

Август-сентябрь — это время, когда ветеринарные клиники запасаются клетками для животных-отказников, которых приносят неравнодушные люди. Но, очевидно, что ни клеток, ни даже приютов для братьев наших меньших при таком к ним отношении не хватит. Бросил животное на даче — плати штраф: такую инициативу в прошлом году озвучили подмосковные власти, однако до закона дело, похоже, так и не дошло. Нет его и в Петербурге. В Управлении ветеринарии, куда обратился корреспондент Gazeta.SPB.ru, пояснили: «Сейчас это в зоне ответственности и моральных качеств самих владельцев. Есть статья за жестокое обращение с животными, но это несколько иное. А те, кто оставляют питомцев на дачах и обрекают их на такое существование, перед законом, к сожалению, не отвечают».