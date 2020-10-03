Ученые раскрыли, как размер ягодиц влияет на скорость бега

Британские специалисты определили, что размер ягодиц неразрывно связан со скоростью бега. Чем больше ягодичные мышцы, тем лучше результаты бегунов.
Исследователи сравнили соответствующее мышцы у 42 мужчин с разным уровнем спортивной подготовки. Оказалось, что профессиональные спринтеры, — то есть, бегуны на короткие дистанции, — обладающие более крупными ягодицами, опережают своих коллег почти в два раза, на 44%.
В эксперименте ученым помогала магнитно-резонансная томография (МРТ), с помощью которой определяли объем 23 мышц нижней части тела. Таким образом, открытие британских экспертов может перевернуть подход к тренировкам профессиональных спортсменов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 19 сентября в Северной столице прошел ежегодный «Кросс нации», приуроченный ко Всемирному дню бега.