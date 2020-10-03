Ученые раскрыли, как размер ягодиц влияет на скорость бега

Ученые раскрыли, как размер ягодиц влияет на скорость бега
Открытие британских ученых может стать революционным для составления тренировок. Фото: pixabay.com

Британские специалисты определили, что размер ягодиц неразрывно связан со скоростью бега. Чем больше ягодичные мышцы, тем лучше результаты бегунов.

Исследователи сравнили соответствующее мышцы у 42 мужчин с разным уровнем спортивной подготовки. Оказалось, что профессиональные спринтеры, — то есть, бегуны на короткие дистанции, — обладающие более крупными ягодицами, опережают своих коллег почти в два раза, на 44%.

В эксперименте ученым помогала магнитно-резонансная томография (МРТ), с помощью которой определяли объем 23 мышц нижней части тела. Таким образом, открытие британских экспертов может перевернуть подход к тренировкам профессиональных спортсменов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 19 сентября в Северной столице прошел ежегодный «Кросс нации», приуроченный ко Всемирному дню бега.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бег британские ученые здоровье


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые раскрыли, как размер ягодиц влияет на скорость бега
Первый канал снял с эфира сериал «Гадалка» с Пореченковым
В Петербурге намерены расширить перечень социальных услуг для бездомных
Ученые: улучшить кратковременную память можно с помощью медитаций
В Петербурге чипировали и привили от бешенства более 1,3 тысяч бездомных собак
Певица Монеточка призналась, что у нее роман с продюсером
В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом
Британский режиссер Пол Андерсен снимет следующий фильм в Петербурге